इंदौर में साइकिल व्यापारियों के बीच विवाद, थाने में हंगामा और नारेबाजी

नईदुनिया,इंदौर। कोतवाली थाना क्षेत्र में साइकिल व्यापारियों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला थाने तक पहुंचा और वहां जमकर नारेबाजी भी हुई।

एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार, हरीश कालरा "द साइकिल वर्ल्ड" नाम से दुकान चलाते हैं, जहां एक युवती काम करती है। आरोप है कि उसी युवती के रिश्तेदार महेश कालरा की दुकान पर काम करने वाले अमजद और शुभम ने अभद्र टिप्पणी कर दी।