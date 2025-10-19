इंदौर में साइकिल व्यापारियों के बीच विवाद, थाने में हंगामा और नारेबाजी

नईदुनिया,इंदौर। कोतवाली थाना क्षेत्र में साइकिल व्यापारियों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला थाने तक पहुंचा और वहां जमकर नारेबाजी भी हुई।
एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार, हरीश कालरा "द साइकिल वर्ल्ड" नाम से दुकान चलाते हैं, जहां एक युवती काम करती है। आरोप है कि उसी युवती के रिश्तेदार महेश कालरा की दुकान पर काम करने वाले अमजद और शुभम ने अभद्र टिप्पणी कर दी।
सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और थाने में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने अमजद और शुभम के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया।
शिकायतों की जांच
उधर, महेश की दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।
इसे भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में खाद संकट: पत्थरों से नंबर लगाने को मजबूर किसान, आधार कार्ड और जमीन दस्तावेज दबाकर करते रहे इंतजार