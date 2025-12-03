सतना में कच्ची दीवार ढहने से 6 साल की मासूम माही की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

सतना। शहर के सिद्धार्थनगर मोह्हले में बुधवार शाम करीब 5:30 के अस्स पास पुराने मकान की कच्ची दीवार गिरने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई।दरअसल कच्ची दीवार गिरने से 6 वर्षीय मासूम माही, पुत्री श्यामलाल, की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई।

घटना इतनी अचानक हुई कि परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुचे। जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांसें थम चुकी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब पड़ोस में बने संतोष पांडेय के मकान की पुरानी कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। गिरती दीवार की चपेट में माही आ गई, जबकि संतोष पांडेय भी इसकी जद में आकर घायल हो गए। उनके पैरों में चोटें आई हैं।