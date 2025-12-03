मेरी खबरें
    सतना में कच्ची दीवार ढहने से 6 साल की मासूम माही की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 06:46:14 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 06:46:14 PM (IST)
    हादसे में घायल बच्‍ची ने दम तोड़ा।

    1. संतोष पांडेय के मकान की पुरानी कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी।
    2. दीवार की चपेट में माही आ गई। संतोष पांडेय भी जद में आकर घायल हो गए।
    3. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।

    सतना। शहर के सिद्धार्थनगर मोह्हले में बुधवार शाम करीब 5:30 के अस्स पास पुराने मकान की कच्ची दीवार गिरने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई।दरअसल कच्ची दीवार गिरने से 6 वर्षीय मासूम माही, पुत्री श्यामलाल, की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई।

    घटना इतनी अचानक हुई कि परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुचे। जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांसें थम चुकी थीं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब पड़ोस में बने संतोष पांडेय के मकान की पुरानी कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। गिरती दीवार की चपेट में माही आ गई, जबकि संतोष पांडेय भी इसकी जद में आकर घायल हो गए। उनके पैरों में चोटें आई हैं।


    माही कोरी समुदाय से थी, और उसकी असमय मौत ने पूरे समुदाय को गहरे दुख में डुबो दिया है। छोटी-सी बच्ची के खोने का सदमा परिवार सह नहीं पा रहा। घर में मातम पसरा है। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है।

