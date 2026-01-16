मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 02:58:44 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 02:58:44 PM (IST)
    भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित फंदा टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान ट्रक की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत,मुआवजे पर हुआ विवाद
    फंदा टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा

    HighLights

    1. फंदा टोल प्लाजा पर गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया
    2. ड्यूटी पर संतुलन बिगड़ने से एक कर्मचारी ट्रक की चपेट में आ गया
    3. परिजनों और टोल प्रबंधन के बीच काफी देर तक गहमागहमी बनी रही

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर।भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित फंदा टोल प्लाजा पर गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ड्यूटी के दौरान संतुलन बिगड़ने से एक कर्मचारी ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और टोल प्रबंधन के बीच काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।

    मृतक की पहचान विजय मेवाड़ा निवासी खालमिया (सीहोर) के रूप में हुई है। विजय फंदा टोल प्लाजा पर कर्मचारी था। गुरुवार रात करीब 10 बजे वह टोल बूथ के पास डिवाइडर पर खड़ा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रक के अगले पहिए की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।


    30 लाख के मुआवजे की मांग, 7 लाख पर बनी सहमति

    हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने गहरा दुख और आक्रोश जताया। परिजनों का कहना था कि विजय की मौत ऑन-ड्यूटी हुई है, इसलिए टोल कंपनी को उचित आर्थिक सहायता देना चाहिए। इस दौरान परिजनों ने 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी।

    काफी देर तक चली बातचीत और पुलिस की मौजूदगी में हुए विचार-विमर्श के बाद टोल संचालक द्वारा 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। मुआवजे की राशि को लेकर शुरुआती असहमति के चलते मौके पर कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।

    जांच में जुटी पुलिस

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे के सही कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि हो सके। विजय की मौत से उसके पैतृक गांव खालमिया में शोक की लहर है।

