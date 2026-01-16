भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित फंदा टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान ट्रक की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत,मुआवजे पर हुआ विवाद

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर।भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित फंदा टोल प्लाजा पर गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ड्यूटी के दौरान संतुलन बिगड़ने से एक कर्मचारी ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और टोल प्रबंधन के बीच काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।

मृतक की पहचान विजय मेवाड़ा निवासी खालमिया (सीहोर) के रूप में हुई है। विजय फंदा टोल प्लाजा पर कर्मचारी था। गुरुवार रात करीब 10 बजे वह टोल बूथ के पास डिवाइडर पर खड़ा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रक के अगले पहिए की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।