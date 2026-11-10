सीहोर जिले के गांव में आग से 20 ट्राली भूसे के साथ घर और खेती का सामान भी जला

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर जिले की इच्छावर तहसील के ग्राम जमुनिया हटे सिंह में भीषण आग लगने से लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से करीब 20 ट्राली भूसा, कृषि उपकरण और घरेलू व कृषि सामग्री नष्ट हो गई। इस अग्निकांड में एक गाय और एक भैंस के भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार, घटना में करीब 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जमुनिया हटे सिंह निवासी भोजराज, दिलीप और महेश के यहां आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते भूसा और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, आग में पशुओं के चारे के साथ खेती-किसानी में उपयोग होने वाले उपकरण भी नष्ट हो गए। घटना के बाद प्रभावित परिवारों के सामने पशुओं के चारे की व्यवस्था और आर्थिक नुकसान की भरपाई की चुनौती खड़ी हो गई है।