    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:54:07 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:54:07 PM (IST)
    कुबेरेश्वर धाम के पास होटल में दंपती का प्राइवेट वीडियो बनाकर दोस्तों को बांटा, 3 कर्मचारी गिरफ्तार
    दंपती का प्राइवेट वीडियो बनाकर दोस्तों को बांटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। कुबेरेश्वर धाम के पास एक होटल से शर्मनाक और चिंतित करने वाला मामला सामने आया है। होटल में ठहरे श्रद्धालु दंपती के निजी पलों को कैमरे में कैद कर कुछ युवकों ने उसे इंटरनेट के जरिए दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। होटल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामला कुबेरेश्वर धाम के ठीक सामने स्थित होटल डमरू वाला का है।

    वाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में बांटा

    जानकारी के अनुसार, वहां आठ दिसंबर को ठहरे एक दंपती के निजी पलों को पड़ोस के होटल के कर्मचारी सुमित पैरवाल ने चोरी-छिपे फिल्मा लिया। दंपती धाम से जा चुका था, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी इसलिए मामला सामने नहीं आया। वीडियो बनाने के बाद पैरवाल ने इसे वाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। इसका वीडियो डमरूवाला होटल के कर्मचारियों को मिला तो उन्होंने इसकी जानकारी प्रबंधन को दी।


    कमरे की खिड़की खुली हुई थी

    होटल प्रबंधक कृष्णपाल ने वीडियो बांटने वाले सुमित पैरवाल, अंकित जाटव और विनोद मालवीय के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में सुमित पैरवाल ने बताया कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अश्लीलता फैलाने, निजता भंग और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। एक और आरोपित कमलेश उर्फ कनक कौशल की तलाश जारी है।

