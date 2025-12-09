कुबेरेश्वर धाम के पास होटल में दंपती का प्राइवेट वीडियो बनाकर दोस्तों को बांटा, 3 कर्मचारी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। कुबेरेश्वर धाम के पास एक होटल से शर्मनाक और चिंतित करने वाला मामला सामने आया है। होटल में ठहरे श्रद्धालु दंपती के निजी पलों को कैमरे में कैद कर कुछ युवकों ने उसे इंटरनेट के जरिए दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। होटल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामला कुबेरेश्वर धाम के ठीक सामने स्थित होटल डमरू वाला का है।

वाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में बांटा जानकारी के अनुसार, वहां आठ दिसंबर को ठहरे एक दंपती के निजी पलों को पड़ोस के होटल के कर्मचारी सुमित पैरवाल ने चोरी-छिपे फिल्मा लिया। दंपती धाम से जा चुका था, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी इसलिए मामला सामने नहीं आया। वीडियो बनाने के बाद पैरवाल ने इसे वाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। इसका वीडियो डमरूवाला होटल के कर्मचारियों को मिला तो उन्होंने इसकी जानकारी प्रबंधन को दी।