    करवा चौथ पर दूसरे आदमी के साथ चली गई पत्‍नी, आहत होकर पति ने लगाई फांसी

    By Akhilesh Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 05:23:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 05:27:31 PM (IST)
    करवा चौथ पर पति ने लगाई फांसी।

    1. बच्चों को लेकर अन्य व्यक्ति के साथ गई पत्नी।
    2. पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो लगा ली फांसी।
    3. पति धर्मेंद्र मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। करवा चौथ वाली रात जहां हर पत्नी अपने पति की आरती उतारकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर रही थी, वहीं उस वक्त गणेश मंदिर रोड स्थित एक कॉलोनी में युवक अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल रहा था। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है। धर्मेंद्र ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन परिजनों की मानें तो कोई उचित कार्रवाई न हो पाने से हताश युवक ने पत्नी व बच्चों के वियोग में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया।

    जानकारी के अनुसार गणेश मंदिर रोड निवासी धर्मेद्र कुश्वाह की पत्नी ने करवा चौथ के दिन ही उसे छोड़ दिया था, वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई और जाते समय अपने दो छोटे बच्चों को भी साथ ले गई। पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था।


    करवा चौथ की रात जब हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, उसी रात सीहोर में धमेंद्र ने दुख और अकेलेपन से टूटकर फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि धर्मेंद्र ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई न होने से वह और अधिक निराश हो गया।

    बताया जा रहा है कि करवा चौथ की रात उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि धर्मेंद्र ने पत्नी और बच्चों के वियोग में यह कदम उठाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

