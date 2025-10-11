नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। करवा चौथ वाली रात जहां हर पत्नी अपने पति की आरती उतारकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर रही थी, वहीं उस वक्त गणेश मंदिर रोड स्थित एक कॉलोनी में युवक अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल रहा था। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है। धर्मेंद्र ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन परिजनों की मानें तो कोई उचित कार्रवाई न हो पाने से हताश युवक ने पत्नी व बच्चों के वियोग में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार गणेश मंदिर रोड निवासी धर्मेद्र कुश्वाह की पत्नी ने करवा चौथ के दिन ही उसे छोड़ दिया था, वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई और जाते समय अपने दो छोटे बच्चों को भी साथ ले गई। पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था।