मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Hawala Loot Case: एसडीओपी पूजा पांडे समेत 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SIT आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची

    Hawala Loot Case: सिवनी जिले में हवाला कांड से जुड़े ₹2.96 करोड़ की रकम हड़पने के आरोप में एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम सहित 10 पुलिसकर्मियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया। आरोपियों पर डकैती, अपहरण और षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। एक आरोपी की पुलिस अब भी तलाश कर रही है।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 01:31:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 01:31:59 PM (IST)
    Hawala Loot Case: एसडीओपी पूजा पांडे समेत 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SIT आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची
    MP Hawala Loot Case: एसडीओपी, SI समेत 10 आरोपित पुलिस कर्मियों को न्यायालय लेकर पहुंची SIT

    HighLights

    1. हवाला कांड में 10 पुलिस कर्मियों को अदालत में पेश।
    2. एसडीओपी पूजा पांडे सहित सभी आरोपी हुए निलंबित।
    3. एक आरोपी प्रधान आरक्षक की तलाश में जुटी पुलिस।

    नई दुनिया प्रतिनिधि, सिवनी: जिला मुख्यालय से सात किमी दूर सीलादेही हाईवे में 8-9 अक्टूबर की रात चैकिंग के दौरान एक कार वाहन में मिले हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बड़ा हिस्सा का हड़पने के प्रयास में फंसी SDOP पूजा पांडे, SI अर्पित भैरम सहित अन्य पुलिस कर्मियों को बुधवार सुबह न्यायालय में पेश किया है।

    पुलिस कंट्रोल रूम में भारी पुलिस बल की मौजूदगी व सुरक्षा के बीच दोपहर करीब एक बजे प्रकरण में जांच करें एक्साइड दल ने गिरफ्तार 10 पुलिस कर्मियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। मासूम बेटे को साथ एसडीओपी पूजा पांडे को पुलिस ने न्यायालय रवाना किया गया।


    विशेष जांच दल कर रही विवेचना

    गौरतलब है कि 11 पुलिस कर्मियों पर लखनवाड़ा थाना में डकैती, अपहरण व आपराधिक षडयंत्र जैसी संगीन धाराओं में 14 अक्टूबर को दर्ज FIR मामले में IG के निर्देशन में गठित विशेष जांच दल (SIT) प्रकरण में विवेचना कर रहा है।

    यह भी पढ़ें- Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक

    11 पुलिस कर्मियों में से 10 आरोपितों में निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे, SI अर्पित भैरम, एसडीओपी कार्यालय का चालक आरक्षक रितेश वर्मा, रीडर प्रधान आरक्षक रविंद्र उइके, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, जगदीश यादव, गनमैन केदार बघेल,

    सुभाष सदाफल व बंडोल थाना के आरक्षक नीरज राजपूत को SIT ने बुधवार दोपहर को न्यायालय में पेश कर दिया है। एक अन्य आरोपित प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला की तलाश जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.