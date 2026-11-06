सिवनी में शराब की दुकान पर बवाल: विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, महिलाओं ने टेंट में लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। शहर के भैरोगंज क्षेत्र (मुंगवानी रोड) में नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध-प्रदर्शन और हंगामे के बीच अब सिवनी विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने 6 नवंबर (2026) को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों को एक पत्र लिखा है। विधायक ने अपने पत्र में भैरोगंज क्षेत्र में शराब दुकान खोलने के निर्देश को तुरंत निरस्त करने और इस संबंध में लापरवाही या षड्यंत्र करने वाले प्रशासनिक व आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दलसागर तालाब भैरोगंज में संचालित शराब दुकान को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण आदेश के बाद जिला, आबकारी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण लगभग 4 स्थलों पर स्थानांतरित किया जा चुका है।

बताया कि क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और इस संबंध में उन्होंने पूर्व में भी जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों को पत्राचार किया है। विधायक ने पत्र में स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनके द्वारा दुकान स्थापित कराई जा रही है।