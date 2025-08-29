MP News: सिवनी में छात्रवृत्ति गबन के आरोपी सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को राज्य सरकार ने किया निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जनजातीय कार्य विभाग में 2.59 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति घोटाला के आरोपित सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को जनजातीय कार्य विभाग के उपसचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने 29 अगस्त को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जनजातीय कार्य विभाग सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर 21 फरवरी 2024 को कोतवाली डिंडौरी में तत्कालीन सहायक आयुक्त अमरसिंह उइके के खिलाफ पुलिस ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में धारा 420, 409 एवं 34 भादंवि का प्रकरण दर्ज किया था।

सहायक आयुक्त उइके का निलंबन आदेश शुक्रवार को सिवनी पहुंच गया है। हालाकि उइके के निलंबित होने के बाद सहायक आयुक्त का प्रभार किसे दिया गया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

जेल से बाहर आकर संभाला था सिवनी का प्रभार

डिंडौरी न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तथा भादंवि की धारा 420, 409 व 34 में आरोपित अमर सिंह उइके 27 जुलाई 2024 से 10 मई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहने के कारण मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

राज्य शासन ने वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग सिवनी में सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके (तत्कालीन सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी) को कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास भोपाल संलग्न किया है।

उइके को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। गौरतलब है कि लगभग एक साल बाद जेल से छूटकर आए अमर सिंह उइके ने कुछ माह पहले ही सिवनी में सहायक आयुक्त का प्रभार जून 2025 में संभाला था।