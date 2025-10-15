नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले में दो करोड़ 96 लाख रुपये के हवाला कांड की रकम हड़पने के आरोप में निलंबित डीएसपी/एसडीओपी पूजा पांडे, निलंबित एसआई अर्पित भैरम सहित 10 पुलिसकर्मियों को एसआईटी ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपितों को लाया गया। इस दौरान पूजा पांडे अपने मासूम बेटे को साथ लेकर पहुंचीं। न्यायालय ने विस्तृत पूछताछ करने के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड दी है।

17 अक्टूबर को एसआईटी पुन: सभी गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश करेगी। हवाला की रकम हड़पने के मामले में 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती, अपहरण जैसी संगीन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है। प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि जबलपुर रेंज के आइजी प्रमोद कुमार वर्मा ने सीएसपी आयुष गुप्ता से प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई थी। पुलिस कर्मियों पर दर्ज अपराध की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। दो किस्तों में जब्त हवाला के दो करोड़ 70 लाख रुपये की राशि की जांच क्राइम ब्रांच जबलपुर कर रही है।