मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिवनी हवाला कांड में सस्‍पेंड एसडीओपी पूजा पांडे अपने बच्‍चे को लेकर कोर्ट पहुंची, डीएसपी, एसआई समेत 10 पुलिसकर्मी दो दिन की रिमांड पर

    जबलपुर रेंज के आइजी प्रमोद कुमार वर्मा ने सीएसपी आयुष गुप्ता से प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई थी। पुलिस कर्मियों पर दर्ज अपराध की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। दो किस्तों में जब्त हवाला के दो करोड़ 70 लाख रुपये की राशि की जांच क्राइम ब्रांच जबलपुर कर रही है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:18:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 08:22:37 PM (IST)
    सिवनी हवाला कांड में सस्‍पेंड एसडीओपी पूजा पांडे अपने बच्‍चे को लेकर कोर्ट पहुंची, डीएसपी, एसआई समेत 10 पुलिसकर्मी दो दिन की रिमांड पर
    भ्रष्‍टाचार मामले में सस्‍पेंड एसडीओपी पूजा पांडे।

    HighLights

    1. पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के बीच आरोपितों को लाया गया।
    2. इस दौरान पूजा पांडे अपने मासूम बेटे को साथ लेकर कोर्ट पहुंची।
    3. कोर्ट ने विस्तृत पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड दी है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले में दो करोड़ 96 लाख रुपये के हवाला कांड की रकम हड़पने के आरोप में निलंबित डीएसपी/एसडीओपी पूजा पांडे, निलंबित एसआई अर्पित भैरम सहित 10 पुलिसकर्मियों को एसआईटी ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।

    भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपितों को लाया गया। इस दौरान पूजा पांडे अपने मासूम बेटे को साथ लेकर पहुंचीं। न्यायालय ने विस्तृत पूछताछ करने के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड दी है।


    17 अक्टूबर को एसआईटी पुन: सभी गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश करेगी। हवाला की रकम हड़पने के मामले में 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती, अपहरण जैसी संगीन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है। प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

    गौरतलब है कि जबलपुर रेंज के आइजी प्रमोद कुमार वर्मा ने सीएसपी आयुष गुप्ता से प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई थी। पुलिस कर्मियों पर दर्ज अपराध की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। दो किस्तों में जब्त हवाला के दो करोड़ 70 लाख रुपये की राशि की जांच क्राइम ब्रांच जबलपुर कर रही है।

    हवाला के एक करोड़ 45 लाख रुपये नौ अक्टूबर को निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे व निलंबित एसआई अर्पित भैरम ने जमा कराए थे।

    13 अक्टूबर को नागपुर से एक करोड़ 25 लाख रुपये जब्त कर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। शेष रकम की बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच जबलपुर जांच कर रही है। आयकर विभाग भी मामले की जांच कर रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.