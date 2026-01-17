शहडोल में दिल दहला देने वाला हादसा: मां के सामने जिंदा जला इकलौता बेटा, कमरे से मदद के लिए लगाता रहा गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कठोतिया में शनिवार तड़के एक कच्चे मकान में लगी आग में 18 वर्षीय युवक अमित पटेल की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह घटना मृतक की मां गीता पटेल की आंखों के सामने हुई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया।

पुलिस ने क्या कहा पुलिस के अनुसार गीता पटेल (45) अपने कच्चे मकान के एक कमरे में सो रही थीं, जबकि उनका बेटा अमित दूसरे कमरे में था। शनिवार तड़के करीब तीन बजे अचानक घर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख मां किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकल आई और शोर मचाकर मदद मांगने लगी।