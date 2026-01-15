MP में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और मौत पर दोषी को मृत्युदंड की सजा -कोर्ट ने कहा- यह निर्भया जैसा वीभत्स मामला, माफी की गुंजाइश नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में तीन वर्ष की मासूम से दुष्कर्म और दरिंदगी से उसकी मौत की घटना में बुढ़ार की विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम ने निर्भया जैसा ही वीभत्स करार दिया है। न्यायालय ने गुरुवार को आरोपित भानू उर्फ रामनारायण ढीमर को दोषी कराकर देकर मृत्युदंड की सजा सुनाई।

वहीं, दोषी का साथ देने पर उसकी पत्नी पिंकी ढीमर व राजकुमार बर्मन को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि तीन वर्ष की बालिका जो बोल नहीं सकती, उसने कितना दर्द सहा होगा। इस दुर्लभ मामले में माफी की गुंजाइश नहीं है।

न्यायालय ने पीड़िता के माता-पिता को चार लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। प्रकरण में दोषी भानू उर्फ रामनारायण ढीमर ने एक मार्च 2023 को शराब के नशे में यह वारदात की थी। बच्ची घर में बेहोश मिली थी। उसे शहडोल के मेडिकल काॅलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन सात मार्च 2023 को मृत्यु हो गई थी। भानू, उसकी पत्नी पिंकी और राजकुमार बर्मन ने पीड़ित परिवार को पुलिस से शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने एक अभियुक्त राधेश्याम उर्फ बितानी ढीमर को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया।