शहडोल में कलेक्टर से मिलने रात 3 बजे पैदल निकलीं 32 छात्राएं, 16 किमी चलने के बाद समझाइश पर लौटीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं का अपनी समस्याएं लेकर पैदल कलेक्टर से मिलने निकलना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में इस तरह की पांचवीं घटना सामने आई है।

ताजा मामला गोहपारू कन्या छात्रावास का है। जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के करीब तीन बजे गोहपारू कन्या छात्रावास में रहने वाली 32 छात्राएं खाने और भवन संबंधी समस्याओं से परेशान होकर छात्रावास से निकलकर पैदल शहडोल के लिए रवाना हो गईं।