शहडोल में कोर्ट लेकर जाते समय पुलिस को चकमा देकर भागा गिरफ्तार आरोपी, दो आरक्षक निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल: जिले के सोहागपुर थाना पुलिस की कस्टडी से रविवार शाम एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपी को पुलिस न्यायालय लेकर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इस लापरवाही के कारण जिला एसपी ने दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

बता दें कि पुलिस ने कबाड़ चोरी के मामले में आरोपी अमरजीत बैगा को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी। इस दौरान पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आरोपी कोर्ट परिसर से भाग गया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कार्रवाई भी की गई है।