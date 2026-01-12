मेरी खबरें
    शहडोल में कोर्ट लेकर जाते समय पुलिस को चकमा देकर भागा गिरफ्तार आरोपी, दो आरक्षक निलंबित

    शहडोल के सोहागपुर थाना पुलिस की कस्टडी से रविवार शाम एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी को दो आरक्षक न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर जा रहे थे, इस ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 12:17:35 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 12:20:58 AM (IST)
    शहडोल में कोर्ट लेकर जाते समय पुलिस को चकमा देकर भागा गिरफ्तार आरोपी, दो आरक्षक निलंबित
    पुलिस की कस्टडी से भागा आरोपी (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पुलिस की कस्टडी से भागा गिरफ्तार आरोपी
    2. आरोपी को न्यायालय लेकर जा रहे थे आरक्षक
    3. जिला एसपी ने दोनों आरक्षकों निलंबित किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल: जिले के सोहागपुर थाना पुलिस की कस्टडी से रविवार शाम एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपी को पुलिस न्यायालय लेकर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इस लापरवाही के कारण जिला एसपी ने दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

    बता दें कि पुलिस ने कबाड़ चोरी के मामले में आरोपी अमरजीत बैगा को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी। इस दौरान पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आरोपी कोर्ट परिसर से भाग गया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कार्रवाई भी की गई है।


    शहडोल जिला पुलिस अधीक्षक राम जी श्रीवास्तव ने मामले में संज्ञान लेते हुए दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। जिसमें, आरक्षक मनोज बैगा और हनुमान सिंह शामिल है। यह दोनों आरक्षक सोहागपुर थाने में पदस्थ है।

    सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय पेश करने के लिए दोनों आरक्षक लेकर जा रहे थे। उनकी लापरवाही के कारण ही आरोपी भागने में सफल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

    ब्यौहारी थाना क्षेत्र में लूट और मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार

    शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना पुलिस ने लूट और मारपीट की आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में विकास गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 जनवरी की शाम लगभग पांच बजे जैन चक्की भोगिया तिराहा के पास कुछ व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौज की। बदमाशों ने चाकू दिखाकर 12 हजार रुपये नगद और एक स्मार्टफोन लूट लिया। इसके साथ ही आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की।

    naidunia_image

    पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आनंद यादव, प्रशांत यादव और मोहम्मद आमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। थाना प्रभारी ऋषभ छारी ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शेष आरोपितों की तलाश जारी है।

