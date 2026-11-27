नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। बहन की शादी में खुशियां मनाना एक भाई को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुबह करीब 4 बजे तेज आवाज में डीजे बजाना उसे भारी पड़ गया। बहन की डोली उठने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाई को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसे मुचलके पर जमानत दे दी गई।

शादी की खुशियां मनाने का यह अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शहडोल शहर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित इंद्रा बस्ती का है। यहां रहने वाले रवि सोंधिया के घर में बहन की शादी का आयोजन था। शादी के बाद सुबह करीब 4 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।