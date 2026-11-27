शहडोल में बहन की विदाई से पहले भाई गिरफ्तार, सुबह 4 बजे तेज डीजे बजाना पड़ा भारी
बहन की डोली उठने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाई को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसे मुचलके पर जमानत दे दी गई।
Publish Date: Fri, 27 Nov 2026 10:12:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 27 Nov 2026 10:12:57 PM (IST)
पुलिस लाइन स्थित इंद्रा बस्ती का मामला, फोटो-एआई जनरेटेड
HighLights
- सुबह चार बजे तेज आवाज में बजाया डीजे
- पुलिस ने निजी मुचलके पर दे दी जमानत
- पुलिस लाइन स्थित इंद्रा बस्ती का मामला
नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। बहन की शादी में खुशियां मनाना एक भाई को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुबह करीब 4 बजे तेज आवाज में डीजे बजाना उसे भारी पड़ गया। बहन की डोली उठने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाई को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसे मुचलके पर जमानत दे दी गई।
शादी की खुशियां मनाने का यह अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शहडोल शहर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित इंद्रा बस्ती का है। यहां रहने वाले रवि सोंधिया के घर में बहन की शादी का आयोजन था। शादी के बाद सुबह करीब 4 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस
रात बीत चुकी थी और सुबह होने को थी, लेकिन डीजे की तेज आवाज का सिलसिला जारी था। बताया जा रहा है कि डीजे की आवाज से परेशान किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने तत्काल डीजे बंद कराया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डीजे उपकरण जब्त कर लिया। इसके साथ ही रवि सोंधिया के खिलाफ धारा 553 बीएनएस तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में मुचलके पर जमानत दे दी।
शादी की खुशियों में पड़ा खलल
बहन की शादी में भाई के लिए यह मौका खुशियों और यादगार पलों का होना था, लेकिन तेज आवाज में डीजे बजाने के चलते शादी का माहौल पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। बहन की विदाई से पहले भाई की गिरफ्तारी ने शादी की खुशियों में खलल डाल दिया।
इस मामले में कोतवाली प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लाइन इंद्रा बस्ती के पास एक शादी वाले घर में सुबह तेज डीजे बज रहा था, जिससे लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त कर कार्रवाई की गई है।