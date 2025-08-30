MP News: उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा वापस लिया, जानें वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिला न्यायालय शहडोल की सिविल न्यायाधीश अदिति शर्मा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जुलाई में उन्होंने तत्कालीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था।

अदिति शर्मा ने त्यागपत्र में कहा था कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके न्यायिक कार्य में बाधाएं डाली जा रही थीं।

दो सदस्यीय जांच समिति

मामले की जांच के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने अदिति शर्मा से चर्चा की और उन्हें इस्तीफा वापस लेने की सलाह दी। साथ ही शिकायतों की उच्च स्तर पर सुनवाई का आश्वासन दिया गया।