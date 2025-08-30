मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा वापस लिया, जानें वजह

    जिला न्यायालय शहडोल की सिविल न्यायाधीश अदिति शर्मा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जुलाई में उन्होंने तत्कालीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 11:30:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 12:26:52 AM (IST)
    MP News: उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा वापस लिया, जानें वजह
    न्यायिक सेवा में लौटीं सिविल जज अदिति शर्मा

    HighLights

    1. अदिति शर्मा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है
    2. उन्होंने उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था
    3. उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय जांच समिति बनाई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिला न्यायालय शहडोल की सिविल न्यायाधीश अदिति शर्मा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जुलाई में उन्होंने तत्कालीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था।

    अदिति शर्मा ने त्यागपत्र में कहा था कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके न्यायिक कार्य में बाधाएं डाली जा रही थीं।

    इसे भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में महिला जज ने भेजा इस्तीफा... लिखा- 'कोर्ट ने मुझे निराश किया है'

    दो सदस्यीय जांच समिति

    मामले की जांच के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने अदिति शर्मा से चर्चा की और उन्हें इस्तीफा वापस लेने की सलाह दी। साथ ही शिकायतों की उच्च स्तर पर सुनवाई का आश्वासन दिया गया।

    अदालत के आश्वासन के बाद अदिति शर्मा ने सेवा में लौटने का फैसला किया। प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

    इसे भी पढ़ें- Bhopal पुलिस की बर्बरता... ठेले वाले को पुलिसकर्मियों ने लात-घूंसों से पीटा, सामान में भी की तोड़फोड़

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.