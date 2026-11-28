नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के ब्यौहारी में साइबर ठगी के म्यूल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एक लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी में बैंक खातों के जरिए रकम ठिकाने लगाने का खेल सामने आया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर जबलपुर के व्यक्ति को चूना लगाया गया। ठगी की रकम ब्यौहारी के राहुल त्रिपाठी के बैंक खाते में पहुंची।

प्रयागराज का मास्टरमाइंड कर रहा था इस्तेमाल बैंक खाता ब्यौहारी निवासी का है, लेकिन इस्तेमाल प्रयागराज का कथित मास्टरमाइंड कर रहा था। कमीशन के लालच में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने का आरोप है। कृष्ण बिहारी तिवारी के बैंक खाते से तीन राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें उजागर हुई हैं।