MP के शहडोल में कन्या स्कूल में अश्लील गानों पर डांस का वीडियो वायरल, छात्राओं संग ठुमके लगाती शिक्षिका की रील से उठा विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: जिले के सोहागपुर स्थित माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला शिक्षिका स्कूल ड्रेस में मौजूद छात्राओं के साथ कक्षा के अंदर भोजपुरी गीत “पतली कमरिया मोरी हाय-हाय” पर डांस करती नजर आ रही हैं।
वीडियो में छात्राएं कक्षा के भीतर स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही हैं। शैक्षणिक वातावरण में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कृत्य से स्कूल की गरिमा और अनुशासन प्रभावित हो रहा है।
यह वही शिक्षा परिसर है, जहां से बीते एक महीने में दो छात्राएं लापता हो चुकी हैं।
छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पहले से ही गंभीर सवाल उठ रहे थे। अब शिक्षिका का यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे शिक्षा परिसर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अभिभावक और समाज के लोग शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इस मामले में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हा ने कहा कि संभव है छात्राएं 26 जनवरी की तैयारी के लिए अभ्यास कर रही हों और वीडियो उसी दौरान का हो। फिर भी मामला संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
