    MP के शहडोल में कन्या स्कूल में अश्लील गानों पर डांस का वीडियो वायरल, छात्राओं संग ठुमके लगाती शिक्षिका की रील से उठा विवाद

    By Vinod ShuklaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 02:40:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 02:40:56 PM (IST)
    शहडोल कन्या शिक्षा परिसर में शिक्षिका की रील से विवाद, उठे सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल

    1. छात्राएं स्कूल ड्रेस में कक्षा के अंदर दिखीं
    2. एक महीने में परिसर से दो छात्राएं लापता
    3. अभिभावकों ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: जिले के सोहागपुर स्थित माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला शिक्षिका स्कूल ड्रेस में मौजूद छात्राओं के साथ कक्षा के अंदर भोजपुरी गीत “पतली कमरिया मोरी हाय-हाय” पर डांस करती नजर आ रही हैं।

    शैक्षणिक माहौल पर उठे सवाल

    वीडियो में छात्राएं कक्षा के भीतर स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही हैं। शैक्षणिक वातावरण में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कृत्य से स्कूल की गरिमा और अनुशासन प्रभावित हो रहा है।


    पहले से लापता हैं दो छात्राएं

    यह वही शिक्षा परिसर है, जहां से बीते एक महीने में दो छात्राएं लापता हो चुकी हैं।

    1. 28 दिसंबर को 12वीं कक्षा की एक छात्रा छात्रावास से घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। इस मामले में तत्कालीन छात्रावास अधीक्षिका सुलोचना बट्टे की शिकायत पर सोहागपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया।

    2. इसके बाद 8 जनवरी को 10वीं कक्षा की एक और छात्रा लापता हुई। इस संबंध में प्राचार्य देवेंद्र श्रीवास्तव की शिकायत पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज है।

    अभिभावकों और समाज में आक्रोश

    छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पहले से ही गंभीर सवाल उठ रहे थे। अब शिक्षिका का यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे शिक्षा परिसर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अभिभावक और समाज के लोग शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    विभागीय जांच की बात

    इस मामले में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हा ने कहा कि संभव है छात्राएं 26 जनवरी की तैयारी के लिए अभ्यास कर रही हों और वीडियो उसी दौरान का हो। फिर भी मामला संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

