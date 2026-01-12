MP के शहडोल में कन्या स्कूल में अश्लील गानों पर डांस का वीडियो वायरल, छात्राओं संग ठुमके लगाती शिक्षिका की रील से उठा विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: जिले के सोहागपुर स्थित माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला शिक्षिका स्कूल ड्रेस में मौजूद छात्राओं के साथ कक्षा के अंदर भोजपुरी गीत “पतली कमरिया मोरी हाय-हाय” पर डांस करती नजर आ रही हैं।

शैक्षणिक माहौल पर उठे सवाल वीडियो में छात्राएं कक्षा के भीतर स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही हैं। शैक्षणिक वातावरण में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कृत्य से स्कूल की गरिमा और अनुशासन प्रभावित हो रहा है।