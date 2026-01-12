मेरी खबरें
    शहडोल के धनपुरी में बेटे ने ही अपनी मां की तलवार से की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    आरोपित मोहन ने अपनी मां की गर्दन पर तलवार से एक के बाद एक तीन वार किए। हमला इतना भीषण था कि मुन्नी बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 07:54:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 07:58:17 PM (IST)
    शहडोल के धनपुरी में बेटे ने ही अपनी मां की तलवार से की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    शहडोल में सामने आया हत्‍या का मामला।

    1. मुन्नी बाई दोपहर अपने घर के आंगन में कामकाज निपटा रही थीं।
    2. तभी बेटा मोहन लोधी हाथ में नंगी तलवार लेकर वहां पहुंच गया।
    3. इससे पहले मुन्नी बाई कुछ समझ पातीं, मोहन ने हमला बोल दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम करीब 4 बजे एक बेटे ने अपने घर के आंगन में अपनी ही मां की तलवार से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी जब्त कर ली है।

    घटना धनपुरी के कछियान टोला की है। यहां रहने वाली मुन्नी बाई दोपहर अपने घर के आंगन में कामकाज निपटा रही थीं। तभी उनका बेटा मोहन लोधी हाथ में नंगी तलवार लेकर वहां पहुंचा।

    इससे पहले कि मुन्नी बाई कुछ समझ पातीं, मोहन ने उन पर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपित मोहन ने अपनी मां की गर्दन पर तलवार से एक के बाद एक तीन वार किए।

    हमला इतना भीषण था कि मुन्नी बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित तलवार लहराते हुए वहां से भाग निकला, जिससे क्षेत्र में डर फैल गया।

    हत्या की जानकारी मिलते ही धनपुरी पुलिस हरकत में आई और क्षेत्र की नाकाबंदी की गई। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपित मोहन लोधी को रास्ते से धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से खून से सनी तलवार भी बरामद कर ली है।


    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दिवान ने बताया कि आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला (BNS की धारा 103) दर्ज कर लिया है। हालांकि, बेटे ने अपनी मां को क्यों मारा, इसका असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

