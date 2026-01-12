शहडोल के धनपुरी में बेटे ने ही अपनी मां की तलवार से की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम करीब 4 बजे एक बेटे ने अपने घर के आंगन में अपनी ही मां की तलवार से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी जब्त कर ली है।

घटना धनपुरी के कछियान टोला की है। यहां रहने वाली मुन्नी बाई दोपहर अपने घर के आंगन में कामकाज निपटा रही थीं। तभी उनका बेटा मोहन लोधी हाथ में नंगी तलवार लेकर वहां पहुंचा।

इससे पहले कि मुन्नी बाई कुछ समझ पातीं, मोहन ने उन पर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपित मोहन ने अपनी मां की गर्दन पर तलवार से एक के बाद एक तीन वार किए।

हमला इतना भीषण था कि मुन्नी बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित तलवार लहराते हुए वहां से भाग निकला, जिससे क्षेत्र में डर फैल गया।

हत्या की जानकारी मिलते ही धनपुरी पुलिस हरकत में आई और क्षेत्र की नाकाबंदी की गई। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपित मोहन लोधी को रास्ते से धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से खून से सनी तलवार भी बरामद कर ली है।