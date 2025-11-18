मेरी खबरें
    शहडोल में पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता, 528 खिलाड़ी और 132 कोच होंगे शामिल, कलेक्टर ने परखी तैयारियां

    शहडोल में पहली बार 14 वर्षीय बालिका वर्ग की 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता 19 से 23 दिसम्बर तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के सुचारू संचालन को लेकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर मैदानों की तैयारी, सुरक्षा, आवागमन, आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रतियोगिता में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 528 खिलाड़ी और 132 कोच शामिल होंगे।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 09:51:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 09:52:11 PM (IST)
    MP के शहडोल में पहली बार हो रही राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में 528 प्रतिभागी होंगे शामिल।

    HighLights

    1. मैदानों में साफ-सफाई और सुरक्षा निर्देश।
    2. डॉक्टर व एम्बुलेंस की अनिवार्य व्यवस्था।
    3. कलेक्टर ने सभी विभागों की बैठक ली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: शहडोल में 14 वर्षीय बालिका वर्ग की 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 19 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक किया जा रहा है। इसके सफल संचालन को लेकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने महात्मा गांधी स्टेडियम, गुड सेफर्ड कान्वेंट खेल मैदान, शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण खेल मैदान में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, पार्किंग, पुलिस व्यवस्था और लाइटिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर ने कहा कि देशभर से आने वाले खिलाड़ियों, कोच और प्रबंधकों के लिए उचित आवास, भोजन, आवागमन व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खेल मैदानों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाने और एम्बुलेंस को मौके पर उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए।


    बैठक में बताया गया कि आगामी प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 528 खिलाड़ी और 132 कोच शहडोल पहुंचेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उमेश कुमार धुर्वें, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिंहा, जिला शिक्षा अधिकारी फूलसिंह मरपाची, जिला परिवहन अधिकारी अनपा खान, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय तथा सहायक संचालक खेल रईस अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

