शहडोल में पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता, 528 खिलाड़ी और 132 कोच होंगे शामिल, कलेक्टर ने परखी तैयारियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: शहडोल में 14 वर्षीय बालिका वर्ग की 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबाल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 19 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक किया जा रहा है। इसके सफल संचालन को लेकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने महात्मा गांधी स्टेडियम, गुड सेफर्ड कान्वेंट खेल मैदान, शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण खेल मैदान में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, पार्किंग, पुलिस व्यवस्था और लाइटिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि देशभर से आने वाले खिलाड़ियों, कोच और प्रबंधकों के लिए उचित आवास, भोजन, आवागमन व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खेल मैदानों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाने और एम्बुलेंस को मौके पर उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए।