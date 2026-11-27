नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों की स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी उपार्जन केंद्र, ऑनलाइन सेंटर या कियोस्क के माध्यम से तारीख और केंद्र का स्लाट बुक करा सकेंगे। जिले में धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

स्लॉट बुकिंग अनिवार्य होने से खरीदी केंद्रों पर एक साथ भीड़ और अव्यवस्था से बचने की उम्मीद है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस खरीफ सीजन में जिले के 53,242.25 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई हुई है। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 33,371 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रशासन ने सभी पंजीकृत किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा कर लिया है। धान खरीदी के लिए इस वर्ष जिले में करीब 59 उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं।