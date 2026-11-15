शहडोल में पिकनिक में शराब लाने पर विवाद, दोस्त ने ली जान; नदी किनारे तड़पता छोड़ भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: जिले के सीधी थाना क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए दोस्तों के बीच शराब लाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने अपने ही दोस्त के साथ लात-घूंसों और मुक्कों से बेरहमी से मारपीट कर दी।

मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को आरोपी और उसके साथी नदी किनारे ही तड़पता छोड़कर घर लौट आए। बाद में एक ग्रामीण की नजर घायल युवक पर पड़ी, जिसके बाद उसे घर पहुंचाया गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना बिछली नदी की है।