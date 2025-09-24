मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों से ऐंठी मोटी रकम, शहडोल में ठगी का भंडाफोड़; दो कर्मचारी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कोतवाली पुलिस ने मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी करने वालों पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने वाले संचालक को पुलिस ने फरार बताया है जबकि दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।

पुलिस ने इस मामले में ब्यूरो संचालक और उसके दो कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि गुरु नानक चौक स्थित कर्मभूमि होटल से यह मैरिज ब्यूरो लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां विवाह संबंधी जानकारी और प्रोफाइल दिखाने के नाम पर आवेदकों से मोटी रकम वसूली जाती थी, लेकिन वादे के अनुसार सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती थीं।

पुलिस कार्यवाही के दौरान होटल परिसर से डेस्कटाप,लैपटाप और दो दर्जन से अधिक मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं।ठगी का काम करने वाले हाईटेक तकनीक का उपयोग कर लोगों को भ्रमित करने और ठगी को अंजाम देने का काम कर रहे थे। पुलिस द्वारा बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में बड़ी मात्रा में डेटा और साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर रैकेट की वास्तविकता और इसके नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इसका और खुलाशा होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी है।इस रैकेट से सैकड़ों युवक, युवतियां और उनके परिवार प्रभावित हो चुके हैं। अब तक सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपितों ने व्यवस्थित तरीके से मैरिज ब्यूरो की आड़ में लोगों से लाखों रुपए ठगे हैं।