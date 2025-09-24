मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों से ऐंठी मोटी रकम, शहडोल में ठगी का भंडाफोड़; दो कर्मचारी गिरफ्तार

    MP News: शहडोल में मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने वाले संचालक को पुलिस ने फरार बताया है जबकि दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में ब्यूरो संचालक और उसके दो कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    By Ravindra Vaidya
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 04:20:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 04:23:20 PM (IST)
    मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों से ऐंठी मोटी रकम, शहडोल में ठगी का भंडाफोड़; दो कर्मचारी गिरफ्तार
    शहडोल में मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी।

    HighLights

    1. शहडोल में मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी।
    2. कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया।
    3. संचालक फरार; दो कर्मचारी गिरफ्तार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कोतवाली पुलिस ने मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी करने वालों पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने वाले संचालक को पुलिस ने फरार बताया है जबकि दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।

    पुलिस ने इस मामले में ब्यूरो संचालक और उसके दो कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस ने बताया है कि गुरु नानक चौक स्थित कर्मभूमि होटल से यह मैरिज ब्यूरो लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां विवाह संबंधी जानकारी और प्रोफाइल दिखाने के नाम पर आवेदकों से मोटी रकम वसूली जाती थी, लेकिन वादे के अनुसार सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती थीं।

    पुलिस कार्यवाही के दौरान होटल परिसर से डेस्कटाप,लैपटाप और दो दर्जन से अधिक मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं।ठगी का काम करने वाले हाईटेक तकनीक का उपयोग कर लोगों को भ्रमित करने और ठगी को अंजाम देने का काम कर रहे थे।

    पुलिस द्वारा बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में बड़ी मात्रा में डेटा और साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर रैकेट की वास्तविकता और इसके नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।

    पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इसका और खुलाशा होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी है।इस रैकेट से सैकड़ों युवक, युवतियां और उनके परिवार प्रभावित हो चुके हैं। अब तक सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपितों ने व्यवस्थित तरीके से मैरिज ब्यूरो की आड़ में लोगों से लाखों रुपए ठगे हैं।

    इस संबंध में कोतवाली टीआई राघवेंद्र तिवारी का कहना है कि ठगी का मास्टर माइंड योगीराज निवासी बिलासपुर अभी फरार है। जबकि इसके दो कर्मचारी शिवम साहू निवासी बिलासपुर तथा दामेंद्र साहू निवासी मुंगेली को अभिरक्षा में लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.