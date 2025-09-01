मेरी खबरें
    शहडोल के ब्‍यौहारी इलाके में दो मोटरसाइकिल भिड़ंत में तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

    घटना के बाद सड़क पर पड़ी दुर्घटना ग्रस्त बाईकों को पुलिस ने मौके से उठवा कर अपने कब्जे में लिया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना की जानकारी के बाद ब्यौहारी एस डी ओ पी भी अस्पताल पहुंचे हैं। थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि मौके पर एक की मौत हो गई थी। दो ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:49:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:52:29 PM (IST)
    शहडोल के ब्‍यौहारी इलाके में दो मोटरसाइकिल भिड़ंत में तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
    शहडोल में हुआ सड़क हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम हुई सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है है। घटना ब्यौहारी से सीधी मार्ग पर स्थित साखी बैरियल के पास घटी है। दो मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत होने से तीन की मौत हो गई है, और एक की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है।

    पुलिस ने बताया कि ब्यौहारी थाना क्षेत्र के साखी बैरियल के पास पिपरहाडोल में सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे दो बाईकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसमें एक मोटरसाइकिल में सवार दो और दूसरी मोटरसाइकिल में सवार एक की मौत हुई है।घटना में एक गंभीर घायल हुए है।

    उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी, जानकारी के बाद मौके पर पुलिस की डायल हंड्रेड एवं थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालते हुए घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।

    पुलिस के अनुसार मृतकों में सीधी जिले के रहने वाले धन राज सिंह एवं राम लल्लू सिंह के साथ शनि सिंह जो ब्यौहारी निवाशी है। तीनों को मौत हुई है। धनराज एवं लल्लू वन विभाग में चौकीदार है। पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राजू सिंह घटना में गंभीर घायल हुआ है।

    मोटरसाइकिल के नंबरों से पुलिस मृतकों के स्वजनों से संपर्क किया है। घायल के परिजनों भी मौके पर पहुंच गए है।घटना के बाद सड़क पर पड़ी दुर्घटना ग्रस्त बाईकों को पुलिस ने मौके से उठवा कर अपने कब्जे में लिया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना की जानकारी के बाद ब्यौहारी एस डी ओ पी भी अस्पताल पहुंचे हैं।

    थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि मौके पर एक की मौत हो गई थी। दो ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है। एक गंभीर घायल है।मामले में जांच जारी है।

