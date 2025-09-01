नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम हुई सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है है। घटना ब्यौहारी से सीधी मार्ग पर स्थित साखी बैरियल के पास घटी है। दो मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत होने से तीन की मौत हो गई है, और एक की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है।

पुलिस ने बताया कि ब्यौहारी थाना क्षेत्र के साखी बैरियल के पास पिपरहाडोल में सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे दो बाईकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसमें एक मोटरसाइकिल में सवार दो और दूसरी मोटरसाइकिल में सवार एक की मौत हुई है।घटना में एक गंभीर घायल हुए है।

उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी, जानकारी के बाद मौके पर पुलिस की डायल हंड्रेड एवं थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालते हुए घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार मृतकों में सीधी जिले के रहने वाले धन राज सिंह एवं राम लल्लू सिंह के साथ शनि सिंह जो ब्यौहारी निवाशी है। तीनों को मौत हुई है। धनराज एवं लल्लू वन विभाग में चौकीदार है। पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राजू सिंह घटना में गंभीर घायल हुआ है।