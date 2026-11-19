नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बहुचर्चित एयर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए महाराष्ट्र की गोंदिया पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे मामले को चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया है। बालाघाट के खैरलांजी के नवेगांव (ख) निवासी 35 वर्षीय वर्षा तुरकर की 14 नवंबर को गोंदिया के बोंडरानी गांव के जंगल में चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी।

गोंदिया पुलिस के अनुसार, वर्षा के मित्र नितेश अग्रवाल की पत्नी मोना अग्रवाल ने ही अपने पति की महिला मित्र वर्षा की हत्या कराने के लिए 13 लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस ने चार आरोपितों मोना अग्रवाल (41), इमरान पिता करीम शेख (26), शाहरुख पिता फिरोज पठान (33) और कुणाल पिता श्यामलाल कुंभलकर (31) को गिरफ्तार किया है।