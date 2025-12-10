Shahdol Weather: प्रदेश में सबसे अधिक ठंड शहडोल में, 4 डिग्री पर पहुंचा रात का पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर शहडोल में देखा जा रहा है। लगातार तीन दिनों से शहडोल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। रविवार और सोमवार और मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

ठंडी हवाओं के कारण सुबह से लेकर दोपहर तक शहर में कड़ाके की ठंड बनी रहती है। सुबह 10.00 बजे तक शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिनभर शीतलहर चलने से बाजारों में रौनक कम दिखाई दे रही है।