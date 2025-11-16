MP Board Exam: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर वाले सवाल होंगे कम, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। इसे लेकर विद्यार्थी व शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न पत्र संबंधी गाइड लाइन के अनुसार ही तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में आसानी रहे, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को विद्यालयों में पढ़ाई कराई जा रही है।

परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे कम जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें लिखित परीक्षा के 60 अंक, तिमाही व छमाही परीक्षा के 20 अंक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है, ताकि परीक्षार्थियों को सवाल हल करने में सहूलियत हो। अगर कोई विद्यार्थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कर पाए तो उसके अधिक अंक न करें। इसके बदले अति लघुउत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी।