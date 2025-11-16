मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Board Exam: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर वाले सवाल होंगे कम, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

    MP News: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। इसे लेकर विद्यार्थी व शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न पत्र संबंधी गाइड लाइन के अनुसार ही तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में आसानी रहे, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 09:59:33 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 09:59:33 PM (IST)
    MP Board Exam: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर वाले सवाल होंगे कम, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की गाइडलाइन
    बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर वाले सवाल होंगे कम।

    HighLights

    1. 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे कम
    2. राज्य शिक्षा केंद्र ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी
    3. शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार 60 अंक का होगा पेपर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। इसे लेकर विद्यार्थी व शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न पत्र संबंधी गाइड लाइन के अनुसार ही तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में आसानी रहे, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को विद्यालयों में पढ़ाई कराई जा रही है।

    परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे कम

    जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें लिखित परीक्षा के 60 अंक, तिमाही व छमाही परीक्षा के 20 अंक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है, ताकि परीक्षार्थियों को सवाल हल करने में सहूलियत हो। अगर कोई विद्यार्थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कर पाए तो उसके अधिक अंक न करें। इसके बदले अति लघुउत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी।


    प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा में 60 अंक का 33 प्रतिशत यानी 20 अंक लाने होंगे और उससे कम लाने वाले विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद भी कोई विद्यार्थी फेल होता है तो उसे उसी कक्षा में ही रोक लिया जाएगा। बता दें कि अभी तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या छह होती थी, जबकि अति लघु उत्तरीय व लघु उत्तरीय की संख्या पांच-पांच रहते थे।

    दोनों कक्षाओं में 25 हजार से अधिक विद्यार्थी

    जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में दोनों कक्षाओं में 25 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कक्षा 8वीं में 15 हजार से अधिक और 5वी में 13 हजार से अधिक विद्यार्थी हैं। शिक्षकों का निर्देश दिये हैं कि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी कराने के दौरान यह देखना रखा जाए कि वह किसी तरह के दबाव में न रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। शिक्षकों को विद्यार्थियों को आसान तरीकों से अध्यापन कराने को कहा है।

    इस तरह का होगा प्रश्न पत्र

    बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों की संख्या 26 होगी। इसमें बहुविकल्पीय पांच प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए एक-एक अंक निर्धारित है। वहीं रिक्त स्थानों की पूर्ति के पांच प्रश्न होंगे, यह एक-एक अंक के होंगे। अति लघु उत्तरीय छह प्रश्न होंगे, जिनके दो-दो अंक तो लघु उत्तरीय छह प्रश्न होंगे, जिनके तीन-तीन अंक रहेंगे। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय चार प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के लिए पांच-पांच अंक निर्धारित किए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- SIR का डेटा लेने में BLO के छूट रहे पसीने, बगैर संसाधनों के काम से परेशान, कांग्रेस ने की शिकायत

    परीक्षा की करा रहे हैं तैयारी

    डीपीसी शाजापुर अनुराग पांडे ने कहा कि परीक्षाओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को विद्यालयों में अध्यापन कराया जा रहा है। राशिकें द्वारा प्रश्न पत्र को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसकी जानकारी शिक्षकों को देकर इसी के अनुसार विद्यार्थियों की तैयारी कराने को कहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.