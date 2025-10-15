MP के शाजापुर में हेलीकाप्टर से लगेगा हांका, नीलगाय-कृष्ण मृग शिफ्टिंग मिशन के लिए पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम

नई दुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर: नीलगाय और कृष्ण मृग को बोमा पद्धति से पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर शिफ्ट करने के लिए जिले में साउथ अफ्रीका की टीम के मदद से 21 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम हवाई मार्ग से इंदौंर और फिर सड़क मार्ग से शुजालपुर पहुंची है। शुजालपुर रेस्ट हाउस में जिले के वन विभाग की टीम ने साउड अफ्रीका की टीम का परंपरागत तरीके से पुष्पहार पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह इस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम काफी उत्साहित दिखी। एक छात्रा तिरंगा ध्वज लेकर टीम के स्वागत को पहुंची। साउथ अफ्रीका की टीम द्वारा आज स्थानीय टीम से साथ चर्चा कर अभियान का लेकर विस्तृत प्लानिंग की जाएगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभियान चलना है। वहां का मुआयना भी टीम करेगी।