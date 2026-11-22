धमाके की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। नीचे विनायक की चप्पल पड़ी थी और वैगन पर खून के निशान थे। हादसे के बाद दोस्त तन्मय सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले साथ खड़ा दोस्त अचानक उससे हमेशा के लिए कैसे बिछड़ गया। विनायक तीन बहनों के बीच परिवार का इकलौता बेटा था। मूल रूप से मदाना गांव का रहने वाला परिवार फिलहाल तुलसी नगर में रहता है।