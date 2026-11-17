नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर के स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री टेंडर हासिल करने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना प्रिंटिंग प्रेस संचालक को भारी पड़ गया। मामले में थाना लालघाटी पुलिस ने नवीन प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर मोहम्मद अली के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह काफी चर्चित मामला है।

प्रिंटिंग प्रेस संचालक को कार्रवाई से बचाने के नाम तत्कालीन एसपी के नाम से एसपी बंगले के बाहर 25 लाख रुपये के लेनदेन की शिकायत भी सामने आई थी। शिकायत की जद में पुलिस अधिकारी और जवान भी आ रहे थे, इसलिय उसे जांच के नाम पर दबा दिया गया। बहरहाल कूट रचित दस्तावेज लगाकर टेंडर हासिल करने को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में लालघाटी थाना पुलिस जांच कर रही है।

एडिट कर दस्तावेज दोबारा प्रस्तुत किए पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई सड़क निवासी अंकित नागर (प्रोपराइटर अंकित ट्रेडर्स) ने 27 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की खरीदी के लिए जारी निविदा में नवीन प्रिंटिंग प्रेस शाजापुर के संचालक मोहम्मद अली द्वारा पिछले तीन वर्षों से कथित रूप से फर्जी दस्तावेज लगाए जा रहे हैं। आरोप था कि निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ पत्र एवं गुमास्ता पंजीयन में दर्ज तारीखों को एडिट कर दस्तावेज दोबारा प्रस्तुत किए गए। शिकायत की जांच के दौरान आवेदक अंकित नागर एवं अनावेदक मोहम्मद अली के बयान दर्ज किए गए। मोहम्मद अली ने अपने बयान में बताया कि अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की निविदा में गुमास्ता पंजीयन एवं शपथ पत्र लगाए गए थे, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से गलत तारीख दर्ज हो गई थी।