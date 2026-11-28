नईदुनिया न्यूज, शुजालपुर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक अब बच्चों की जान पर भारी पड़ने लगा है। दो दिन में अलग-अलग क्षेत्रों में कुत्तों ने तीन बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। खारीकुंडी क्षेत्र में एक तीन साल के मासूम का कुत्ते ने कान चबा लिया, जबकि सात साल के बच्चे के हाथ और जबड़े का मांस नोच लिया। लगातार हो रहे हमलों से अभिभावकों में डर और रहवासियों में नगर पालिका के प्रति नाराजगी है।

शुक्रवार सुबह वार्ड 21 में खारीकुंडी के पास तीन वर्षीय अरहान पिता सद्दाम पर कुत्ते ने हमला कर दिया। उसके कान में गंभीर चोट आई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शाजापुर रेफर किया गया। इससे पहले गुरुवार रात इसी क्षेत्र में सात वर्षीय राज पिता प्रकाश नायक पर कुत्ते ने हमला किया। कुत्ते ने उसके बाएं हाथ और जबड़े का मांस नोच लिया।