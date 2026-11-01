श्योपुर में पराली प्रबंधन की लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, 15 RAEO को नोटिस जारी, 15 दिन का कटेगा वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। धान की कटाई के सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। पराली प्रबंधन के प्रयासों में लापरवाही मिलने पर कलेक्टर शीला दाहिमा ने 15 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरएईओ) को नोटिस जारी करवाकर, उनका 15-15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि खेतों में पराली जलाने और बिना एसएमएस कटर के हार्वेस्टर चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता भी प्रभावित होती है।