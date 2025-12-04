मेरी खबरें
    International Cheetah Day 2025: कूनो नेशनल पार्क में सीएम डॉ. मोहन यादव तीन चीतों को खुले जंगल में करेंगे आजाद

    आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कूनो नेशनल पार्क में सीएम डॉ. मोहन यादव तीन चीतों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही इसे लगातार सफलता मिल रही है। हाल ही में एक मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया। इसके पहले चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में भी शिफ्ट किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 12:26:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 12:32:16 PM (IST)
    अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर आज कूनो नेशनल पार्क में हो रहा विशेष कार्यक्रम। फाइल फोटो

    HighLights

    1. कूनो नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही चीतों की संख्या
    2. वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में 8 चीते बंद हैं
    3. गांधी सागर अभयारण्य बन गया है चीतों का नया घर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर तीन चीतों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज करेंगे। वर्तमान में कूनो के बड़े बाड़े में 8 चीते बंद हैं, जिनमें से तीन चीतों को जंगल में छोड़े जाने की अनुमति स्टेरिंग कमेटी द्वारा दी जा चुकी है। प्रशासन और वन विभाग आज होने वाली इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर सतर्क और मुस्तैद है।

    मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए आज कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कूनो और आसपास के क्षेत्रों में तैयारियों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने दिनभर कई स्थानों का दौरा कर सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। निरीक्षण में शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौड़ भी शामिल रहे।


    वन विभाग द्वारा तैयारियों को परखा गया

    श्योपुर-शिवपुरी के कलेक्टर व एसपी ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था और तैनाती को लेकर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इसके पश्चात निरीक्षण दल कूनो नेशनल पार्क के अहेरा गेट पहुंचा, जहां वन विभाग द्वारा की गई तैयारियों को परखा गया। अधिकारियों ने गेट से रिलीज प्वाइंट तक बनाई गई सड़क, सुरक्षा, संचार व्यवस्था और टीमों की तैनाती का जायजा लिया।

    निरीक्षण के दौरान डीएफओ आर. थिरुकुराल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, वन विभाग के कई रेंजर-डिप्टी रेंजर और जिला प्रशासन की टीमें उपस्थित थीं। सभी अधिकारियों को रिलीज से जुड़ी सभी तकनीकी और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

