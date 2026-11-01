कूनो चीता शिकार मामले में खुलासा, जंगल काटकर खेती कर रहे शिकारियों ने मारी थी गोली; 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले 19 माह के चीता शावक का शिकार करने के आरोप में तीन लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। विजयपुर वन परिक्षेत्र के नितनवांस में जिस स्थान पर शिकार किया गया, वहां मुरैना और श्योपुर जिलों के गांवों के कई शिकारी परिवार जंगल काटकर खेती व जानवरों का शिकार करते हैं और मीट व अन्य अवशेष की तस्करी करते हैं।

उन्हीं में से तीन मुख्य शिकारी ससुर व दो दामादों ने इस चीता शावक का शिकार किया। एसटीएफ का दावा है कि ये तीनों शिकारी चीते का शिकार करने की बात स्वीकार चुके हैं। इनसे बंदूकें भी बरामद हो गई हैं। इनके तार किससे जुड़े हुए हैं, ताकि शिकारियों के नेटवर्क तक पहुंचा जा सके।