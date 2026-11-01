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कूनो चीता शिकार मामले में खुलासा, जंगल काटकर खेती कर रहे शिकारियों ने मारी थी गोली; 3 गिरफ्तार

19 माह के चीता शावक का शिकार करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 07:32:34 PM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 07:35:05 PM (IST)
कूनो चीता शिकार मामले में खुलासा, जंगल काटकर खेती कर रहे शिकारियों ने मारी थी गोली; 3 गिरफ्तार
फाइल फोटो

HighLights

  1. तीन शिकारियों ने किया था शिकार
  2. तीन शिकारियों को किया गया अरेस्ट
  3. जंगल काटकर खेती करते हैं शिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले 19 माह के चीता शावक का शिकार करने के आरोप में तीन लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। विजयपुर वन परिक्षेत्र के नितनवांस में जिस स्थान पर शिकार किया गया, वहां मुरैना और श्योपुर जिलों के गांवों के कई शिकारी परिवार जंगल काटकर खेती व जानवरों का शिकार करते हैं और मीट व अन्य अवशेष की तस्करी करते हैं।

उन्हीं में से तीन मुख्य शिकारी

ससुर व दो दामादों ने इस चीता शावक का शिकार किया। एसटीएफ का दावा है कि ये तीनों शिकारी चीते का शिकार करने की बात स्वीकार चुके हैं। इनसे बंदूकें भी बरामद हो गई हैं। इनके तार किससे जुड़े हुए हैं, ताकि शिकारियों के नेटवर्क तक पहुंचा जा सके।


कूनो और सामान्य वन क्षेत्र में शिकारियों के कई ठिकाने

मध्य प्रदेश में कूनो और सामान्य वन मंडल इलाके के जंगल में शिकारियों के कई ठिकाने हैं। मुरैना जिले के बहरारे, श्योपुर जिले के वीरपुर के धौरेट सरकार इलाके से लेकर इमलिया, नीमडांडा, मेटोनी, विजयपुर का नितनवांस, बालकदास बाबा के आश्रम के आसपास, पनवाड़ा, श्यामपुर, नहरखेड़ा, धौंधा, रघुनाथपुर, ओछापुरा और सिरोनी व अगरा क्षेत्र में शिकारियों के डेरे हैं।

इससे पहले जंगल में तेंदुओं का शिकार भी किया गया था। इसके बाद भी जंगल में घर और खेत बनाकर अवैध रूप से रह रहे इन शिकारियों कार्रवाई नहीं की गई।

कूनो से निकलकर राजस्थान में पहुंचा चीता

वहीं, कूनो नेशनल पार्क से निकला एक चीता राजस्थान तक पहुंच गया। रविवार को बारां जिले के खेरूना गांव में ग्रामीणों ने उसे देखा और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क किया।

खेरूना गांव कैलवाड़ा रेंज के खटका नाका क्षेत्र में आता है। यह इलाका कूनो पार्क की राजस्थान सीमा से सटा हुआ है। इससे पहले भी कूनो के चीते कई बार इस क्षेत्र में विचरण करते हुए पहुंच चुके हैं।

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