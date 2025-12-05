नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर आई है। यहां जिस वीरा चीता और उसके 10 माह के दो शावकों को मुख्ममंत्री मोहन यादव ने जंगल में छोड़ा था, उसमें एक शावक शुक्रवार सुबह मृत पाया गया है।

चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शावक मां वीरा के साथ गुरुवार दोपहर लगभग तीन बजे जंगल में छोड़ा गया था। रात में यह शावक इनसे अलग हो गया। सुबह यह मृत पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जहां जंगली हिंसक जानवर ज्यादा हैं।

माना जा रहा है उन्हीं से संघर्ष के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि कूनो प्रबंधन का कहना है कि शावक की मौत के कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी।

वीरा और उसका दूसरा शावक की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल वह सुरक्षित हैं। अब कूनो नेशनल पार्क में कुल 28 चीते हैं, जिनमें 8 वयस्क (5 मादा और 3 नर) और 20 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं।

ज्वाला के 20 माह के शावक की भी इसी तरह हुई थी मौत

कूनो में इस तरह शावक की मौत का यह लगातार दूसरा मामला है। सिंतबर माह में ज्वाला के 20 माह का शावक भी मृत मिला था, वह भी अपनी मां और अन्य शावकों से अलग हो गया था। उसकी मौत का कारण तेंदुए से झड़प सामने आया था।