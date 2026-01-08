मेरी खबरें
    श्योपुर में खनिज माफिया की दबंगई, अधिकारी से मारपीट कर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए दबंग, दी जान से मारने की धमकी

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:00:19 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:00:19 PM (IST)
    श्योपुर में खनिज माफिया की दबंगई- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग की टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। प्रभारी अधिकारी खनिज राजेश कुमार गंगेले की शिकायत पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    कब की है घटना

    घटना 7 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। खनिज विभाग की टीम नियमित क्षेत्र भ्रमण पर थी। इसी दौरान जिला चिकित्सालय के पीछे मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास बाइपास रोड पर एक महिंद्रा ट्रैक्टर 275 डीआई एक्सपी ट्रॉली में पत्थर भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया।


    जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर बिना वैध रॉयल्टी रसीद और परिवहन दस्तावेजों के अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन कर रहा था। टीम ने ट्रैक्टर को रोककर चालक से कागजात मांगे, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

    ट्रॉली को जबरन छुड़ा लिया

    जब ट्रैक्टर को थाने ले जाने की बात कही गई, तभी चालक के कुछ साथी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने खनिज विभाग की टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए पत्थरों से भरी ट्रॉली को जबरन छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए।

    इस घटना में सरकारी कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में टीम सदस्य राहुल वैष्णव और होमगार्ड सैनिक वासुदेव के नाम शिकायत में दर्ज हैं।

