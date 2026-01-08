श्योपुर में खनिज माफिया की दबंगई, अधिकारी से मारपीट कर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए दबंग, दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग की टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। प्रभारी अधिकारी खनिज राजेश कुमार गंगेले की शिकायत पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कब की है घटना घटना 7 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। खनिज विभाग की टीम नियमित क्षेत्र भ्रमण पर थी। इसी दौरान जिला चिकित्सालय के पीछे मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास बाइपास रोड पर एक महिंद्रा ट्रैक्टर 275 डीआई एक्सपी ट्रॉली में पत्थर भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया।