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एनएच 552 पर दौड़ती बाइक बनी आग का गोला, बगडुआ के पास मची अफरा-तफरी

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 552 पर बगडुआ गांव के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बाइक अचानक आग की लपटों से घिर गई।

By Deepak DandotiyaEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 10:13:21 PM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 10:13:21 PM (IST)
एनएच 552 पर दौड़ती बाइक बनी आग का गोला, बगडुआ के पास मची अफरा-तफरी
सड़क पर दौड़ती बाइक में लगी आग, नईदुनिया

HighLights

  1. सड़क पर दौड़ती बाइक में लगी आग
  2. चालक द्वारा आग लगाने की आशंका
  3. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 552 पर शनिवार को बगडुआ गांव के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बाइक अचानक आग की लपटों से घिर गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने जब वाहन को जलते देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कुछ ही देर में बाइक आग से बुरी तरह घिर गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रास्ते में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद चालक द्वारा खुद ही उसमें आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में किसी अधिकारी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।


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आग लगने की वास्तविक वजह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हाईवे पर अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया।

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