मध्य प्रदेश में एनएच-552 बना ‘हादसों का हाईवे’, कहीं मौत तो कहीं मिल रहा जिंदगीभर का दर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। नेशनल हाईवे-552 पर दौड़ती तेज रफ्तार गाड़ियां अब राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गई हैं। स्थिति यह है कि, कहीं दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में लोग लहूलुहान हो रहे हैं तो कहीं सड़क पर बैठी गाय जानलेवा साबित हो रही है। इस मार्ग पर हुए हादसों में किसी की जान चली गई, तो किसी को जिंदगीभर के लिए दिव्यांगता का दर्द झेलना पड़ रहा है।

तीन नीमड़ी बायपास से भोगिका तिराहे, ककरेड़ी और गोपालपुरा तक दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा। इसके बावजूद संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा इंतजामों की कमी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रही है। यहां बता दें कि, पाली पुल से गोरस तक एनएच 552 का निर्माण होते ही वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहे हैं। तेज स्पीड के बीच जब भी कोई बाइक चालक सड़क क्रास करने या साइड लेने के प्रयास करता है तो तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। हादसों ने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।