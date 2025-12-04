मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीन चीतों को जंगल में किया रिलीज

    खुले जंगल में पहले 16 चीते थे, वीरा और उसके दो शावकों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वर्तमान में कूनो में कुल 29 चीते हैं। 8 वयस्क और 21 शावक। इसके अलावा मंदसौर-नीमच के गांधी सागर अभयारण्य में भी 3 चीते मौजूद हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 06:09:08 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 06:10:41 PM (IST)
    अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीन चीतों को जंगल में किया रिलीज
    सीएम ने किया चीजों को रिलीज।

    HighLights

    1. वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया था।
    2. बताया जाता है ये अब करीब नौ माह के हो चुके हैं।
    3. तीनों अब खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कूनो नेशनल पार्क में बाड़े से तीन चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इनमें दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता वीरा और उसके दो शावक शामिल हैं। वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया था, जो अब करीब नौ माह के हो चुके हैं। तीनों अब खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे।

    खुले जंगल में पहले 16 चीते थे, वीरा और उसके दो शावकों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वर्तमान में कूनो में कुल 29 चीते हैं। 8 वयस्क और 21 शावक। इसके अलावा मंदसौर-नीमच के गांधी सागर अभयारण्य में भी 3 चीते मौजूद हैं।


    मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि कूनो अब पर्यटन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने चीतों के पुनर्जीवन के लिए मध्यप्रदेश की धरती को चुना। कूनो में चीता प्रोजेक्ट के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार का बड़ा अवसर मिला है।

    चीता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैलेंडर और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्री रेंजिंग चीता इन कूनो नेशनल पार्क’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके साथ ही कूनो शोवेनियर शॉप का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर श्योपुर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.