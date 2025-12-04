अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीन चीतों को जंगल में किया रिलीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कूनो नेशनल पार्क में बाड़े से तीन चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इनमें दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता वीरा और उसके दो शावक शामिल हैं। वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया था, जो अब करीब नौ माह के हो चुके हैं। तीनों अब खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे।

खुले जंगल में पहले 16 चीते थे, वीरा और उसके दो शावकों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वर्तमान में कूनो में कुल 29 चीते हैं। 8 वयस्क और 21 शावक। इसके अलावा मंदसौर-नीमच के गांधी सागर अभयारण्य में भी 3 चीते मौजूद हैं।