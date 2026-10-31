चीता शावक शिकार मामले में उठे सवाल, निगरानी की जिम्मेदारी कूनो प्रबंधन की और कार्रवाई केवल वन मंडल पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। चीतों की देखरेख की सारी जिम्मेदारी कूनो प्रबंधन की है। इसके लिए 24 घंटे ट्रैकिंग टीमें तैनात किए जाने के दावे भी हैं, लेकिन चीता शावक के शिकार के बाद कार्रवाई सिर्फ सामान्य वन मंडल पर किए जाने से सवाल उठ रहे हैं।

इससे पहले भी कई चीतों की मौत संदिग्ध हालात में हुई है, परंतु न तो मौत के कारण की पड़ताल सामने आई है और न किसी को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की गई है। चौंकाने वाली बात शिकार से पहले भोपाल के वन्यजीव कार्यकर्ता ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) के माध्यम से चीतों की मौत के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा था, इसके जवाब में भी इसे राष्ट्रीय महत्व के विषय से जोड़कर जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया था।

कूनो पर खर्च हो रहे करोड़ों खर्च चीता प्रोजेक्ट में चीतों की सुरक्षा और देखरेख के नाम पर मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में करोड़ों रुपये का बजट खर्च हो रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों को देश-विदेश में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चीतों की हाईटेक व मानवीय निगरानी के दावे हैं। इसके बावजूद चीता शावक का शिकार हो गया। घटना के बाद वन विभाग ने सामान्य वन मंडल के अमले पर कार्रवाई की, लेकिन कूनो प्रबंधन की जवाबदेही तय नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब चीते की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा कूनो प्रबंधन का है तो कार्रवाई में उसके स्टाफ को अलग क्यों रखा गया? शिकारी चीते के करीब कैसे पहुंचे?