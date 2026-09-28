श्योपुर में पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए बड़ा कदम, कूनो के चीतों का अब हाईवे पर होगा प्रचार, भीड़ वाले इलाकों को किया चिन्हित

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौजूदगी अब बाहर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ उनकी राह भी आसान करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के मार्गों पर चीते की तस्वीर वाले सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे।

इन पर कूनो नेशनल पार्क की दूरी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। उद्देश्य इन शहरों से गुजरने वाले यात्रियों और पर्यटकों को कूनो की जानकारी देना है ताकि वे वन्यजीव पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में श्योपुर की ओर आसानी से रुख कर पाएं।

पर्यटन को बढ़ावा देने की इस पहल के अंतर्गत ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों और पर्यटन स्थलों की ओर आवागमन करते हैं।

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प्रमुख मार्गों को किया चिन्हित

इनमें राजस्थान में कोटा, सवाईं माधोपुर और जयपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, मुरैना, शिवपुरी सहित अन्य प्रमुख शहरों के हाईवे और नेशनल हाईवे को इसके लिए चुना गया है।

चयनित स्थानों पर जल्द ही संकेतक स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आकर्षक प्रवेश द्वार, टिकट विंडो व पर्यटक सुविधा सेंटर बनाया जाएगा।

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