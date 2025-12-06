टमाटर के खेत में गिरा डीआरडीओ का वेदन बैलून, मची भगदड़

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। सिरसौद थानांतर्गत ग्राम ख्यावदा में शनिवार की सुबह एक टमाटर के खेत में डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) का वेदन बैलून गिर गया। वेदन बैलून के खेत में गिरते ही हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त बैलून को जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह ख्यावदा निवासी सुनील रावत के खेत में आसमान से बड़ा सा बैलून आकर गिरा, जिसमें कई तरह के उपकरण लगे हुए थे। इस बैलून के गिरने की जानकारी जैसे ही गांव में फैली वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मामले की सूचना सिरसौद थाना पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने बैलून को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर बाद वहां पर आर्मी की टीम भी पहुंच गई, आर्मी की टीम ने बैलून और बैलून में लगे उपकरणों को अपने कब्जे में लिया और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि उक्त बैलून डीआरडीओ सेंटर आगरा से छोड़ा गया था और माैसम संबंधी जानकारियां जुटा रहा था। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। पूरे खेत में घूम कर एकत्रित किए उपकरण ग्रामीणों के अनुसार आर्मी की टीम को वेदन बैलून में लगे कुछ उपकरण तो आसानी से मिल गए थे, परंतु कुछ उपकरण नहीं मिले, जिन्हें तलाशने के लिए आर्मी की टीम ने पूरे खेत में घूमकर उन्हें ढूंढा और करीब एक घंटे से ज्यादा देर की मशक्कत के बाद सारे उपकरणों को एकत्रित कर अपने साथ लेकर चले गए।