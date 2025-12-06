टमाटर के खेत में गिरा डीआरडीओ का वेदन बैलून, मची भगदड़
शनिवार की सुबह ख्यावदा निवासी सुनील रावत के खेत में आसमान से बड़ा सा बैलून आकर गिरा, जिसमें कई तरह के उपकरण लगे हुए थे। इस बैलून के गिरने की जानकारी जैसे ही गांव में फैली वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मामले की सूचना सिरसौद थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैलून को अपने कब्जे में ले लिया।
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 07:21:33 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 07:34:00 PM (IST)
मई माह में भी कूनो नदी में गिरा था वेदर बैलून।
नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। सिरसौद थानांतर्गत ग्राम ख्यावदा में शनिवार की सुबह एक टमाटर के खेत में डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) का वेदन बैलून गिर गया। वेदन बैलून के खेत में गिरते ही हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त बैलून को जब्त कर लिया।
जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह ख्यावदा निवासी सुनील रावत के खेत में आसमान से बड़ा सा बैलून आकर गिरा, जिसमें कई तरह के उपकरण लगे हुए थे। इस बैलून के गिरने की जानकारी जैसे ही गांव में फैली वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मामले की सूचना सिरसौद थाना पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने बैलून को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर बाद वहां पर आर्मी की टीम भी पहुंच गई, आर्मी की टीम ने बैलून और बैलून में लगे उपकरणों को अपने कब्जे में लिया और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि उक्त बैलून डीआरडीओ सेंटर आगरा से छोड़ा गया था और माैसम संबंधी जानकारियां जुटा रहा था। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
पूरे खेत में घूम कर एकत्रित किए उपकरण
ग्रामीणों के अनुसार आर्मी की टीम को वेदन बैलून में लगे कुछ उपकरण तो आसानी से मिल गए थे, परंतु कुछ उपकरण नहीं मिले, जिन्हें तलाशने के लिए आर्मी की टीम ने पूरे खेत में घूमकर उन्हें ढूंढा और करीब एक घंटे से ज्यादा देर की मशक्कत के बाद सारे उपकरणों को एकत्रित कर अपने साथ लेकर चले गए।
आर्मी की टीम ने भी इसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी किसी को नहीं दी। आर्मी की टीम पूरे सामान को एकत्रित करके श्योपुर स्थित सेंटर पर ले गई।
मई महीने में कूनो नदी में भी गिरा था बैलून
यहां बताना होगा वर्ष 2025 में शिवपुरी जिले में डीआरडीओ का यह दूसरा बैलून गिरा है। इससे पूर्व 2 मई 2025 को पोहरी अनुभाग के ही छर्च थाना क्षेत्र में ग्राम डिगडौली के पास कूनो नदी में इसी तरह का वेदन बैलून गिरा था। तत्समय बनाया गया था कि उक्त बैलून की नियमित लैंडिंग प्रस्तावित थी, परंतु किन्हीं कारणों से लैंडिंग अनियंत्रित होकर कूनो नदी में हो गई थी।