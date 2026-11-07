शिवपुरी में देर रात ढांड़ में आसमान से गिरा ड्रोन, गांव में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। दिनारा थानांतर्गत ग्राम ढांड़ में देर रात अचानक एक संदिग्ध मशीन आकर गिरी, जब उसकी पड़ताल की गई तो वह ड्रोन निकला। गांव में संदिग्ध ड्रोन गिरने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई।
हालांकि, बाद में जब मामले की पड़ताल की गई तो यह ड्रोन इंडियन आर्मी का निकला। प्रशासन ने ड्रोन को रिकवर कर आर्मी के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार, गुरूवार की रात करीब 9 बजे ग्राम ढांड़ में ग्रामीण अपने-अपने घरों में थे।
इसी दौरान अचानक गांव में आसमान से कुछ गिरने की आवाज आई। उक्त आवाज सुनकर गांव के लोग चौंक गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। जब आवाज की दिशा में जाकर देखा तो वहां जमीन पर एक मशीन पड़ी हुई थी।
यह देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। मामले की सूचना जिम्मेदार पुलिस सहित अन्य जिम्मेदारों को दी गई। मौके पर पड़ताल के दौरान यह मशीन ड्रोन निकली। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ड्रोन को रिकवर कर लिया और जांच शुरू की तो पता चला कि यह भारतीय सेना का ड्रोन है।
चूंकि दिनारा क्षेत्र से सटी हुई बबीना रेंज है, यह ड्रोन वहीं का था। प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को ड्रोन सेना के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया है।
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अभ्यास के दौरान अनियंत्रित होकर गिरा था ड्रोन
बताया जा रहा है कि गुरूवार को भारतीय सेना के जवान सुरक्षा संबंधी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान बबीना रेंज से यह ड्रोन उड़ाया गया था। अभ्यास के दौरान यह ड्रोन अनियंत्रित हो गया और सेना के जवानों की रेंज व नियंत्रण से बाहर होकर ढांड़ गांव में आकर गिर गया।
पुलिस का कहना है कि बबीना रेंज की सीमा जिले के दिनारा, पिछोर क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
रात में एक ड्रोन ढांड़ गांव में गिरने की सूचना मिली थी। यह ड्रोन बबीना रेंज से अभ्यास के दौरान उड़ाया गया था। अनियंत्रित होकर गांव में गिर गया था। ड्रोन आर्मी के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। अनुपम शर्मा, एसडीएम करैरा।
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