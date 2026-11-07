शिवपुरी में देर रात ढांड़ में आसमान से गिरा ड्रोन, गांव में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। दिनारा थानांतर्गत ग्राम ढांड़ में देर रात अचानक एक संदिग्ध मशीन आकर गिरी, जब उसकी पड़ताल की गई तो वह ड्रोन निकला। गांव में संदिग्ध ड्रोन गिरने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि, बाद में जब मामले की पड़ताल की गई तो यह ड्रोन इंडियन आर्मी का निकला। प्रशासन ने ड्रोन को रिकवर कर आर्मी के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार, गुरूवार की रात करीब 9 बजे ग्राम ढांड़ में ग्रामीण अपने-अपने घरों में थे।

इसी दौरान अचानक गांव में आसमान से कुछ गिरने की आवाज आई। उक्त आवाज सुनकर गांव के लोग चौंक गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। जब आवाज की दिशा में जाकर देखा तो वहां जमीन पर एक मशीन पड़ी हुई थी।