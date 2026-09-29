बसई रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग तीन महीने के लिए बंद, 10 किमी तक बदहाल हुई वैकल्पिक सड़क, डामर पूरी तरह उखड़ी

नईदुनिया न्यूज, बसई। बसई रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के चलते पिछोर और शिवपुरी जाने वाली सड़क को तीन महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते बरधुवां रोड पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है।

वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल हो रही करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क महज 15 दिन में ही जगह-जगह से टूटकर जर्जर हो गई। सड़क की हालत खराब होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हादसे का खतरा भी बढ़ गया है।