ग्वालियर में म्यूजियम संवारने का अधूरा बना एस्टीमेट, डेढ़ करोड़ से सात गैलरियां होंगी विकसित, एक महीने बाद खोला जाएगा संग्रहालय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मोतीमहल स्थित नगर निगम संग्रहालय को संवारने के लिए इंजीनियरों व इंटेक से अधूरा एस्टीमेट तैयार हो गया। एस्टीमेट में अधिकतर काम पुरानी बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और आर्टिफेक्ट के डाक्यूमेंटेशन पर केंद्रित हो गया। ये काम पूरा होने के बाद जब आर्टिफेक्ट को प्रदर्शित करने की बारी आई, तो पता चला कि एस्टीमेट में गैलरियों को तैयार करने की राशि ही शामिल नहीं थी। बिना गैलरियां तैयार किए म्यूजियम में रखी कलाकृतियों को प्रदर्शित करना संभव ही नहीं है।

सात गैलरियां होंगी विकसित मूल रूप से गैलरियों में शोकेस तैयार के साथ ही फर्नीचर आदि भी बनाना है। ऐसे में अब मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) से स्वीकृति लेकर डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का नया एस्टीमेट तैयार किया गया है। इस राशि से म्यूजियम में सात गैलरियां विकसित की जाएंगी।