एमपी में काले कुत्ते का आतंक, शिवपुरी में 12 घंटे में 40 लोगों को काटा, शहर में फैली दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देर शाम से फिर एक काले कुत्ते ने शहर में आतंक बरपा दिया। जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार शाम से ही लगातार मरीज आ रहे थे, रविवार दोपहर 2 बजे तक 40 नए मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं।

इसके अलावा कई लोगों ने निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया है। एक तरफ अस्पताल में रोज इंजेक्शन लगवाने बच्चों की लाइन लग रही है, दूसरी तरफ एबीसी सेंटर की फाइल नपा में धूल खा रही है। जब तक सेंटर शुरू नहीं होगा, तब तक शिवपुरी में इसी तरह के हमलों की खबरें आती रहेंगी।

इन इलाकों में किया हमला कुत्ते ने सबसे ज्यादा आतंक मनियर, गुरुद्वारा चौराहा, लुहारपुरा और पुरानी शिवपुरी के राधा रमण मंदिर क्षेत्र में मचाया। मनियर निवासी रूपेश उपाध्याय ने बताया कि उनके भाई हृदेश उपाध्याय पर भी कुत्ते ने हमला किया। सिर्फ मनियर में ही 6 साल के बच्चे समेत करीब 5 लोगों को इसी काले कुत्ते ने काटा है। घायलों में गुना निवासी राजू और शांति नगर निवासी प्रमोद कुशवाह भी शामिल हैं। घायलों में बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। सिविल सर्जन की सूचना के बाद जागी नपा लगातार मरीजों के आने की रफ्तार को देखकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी चौहान ने मामले की जानकारी नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौर को दी। इसके बाद नगर पालिका का अमला हरकत में आया और उक्त पागल कुत्ते को तलाशने व पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब एक बजे नगर पालिका के अमले ने उक्त कुत्ते को पकड़ लिया।