'क्या मैं गधा हूं... हां आप गधे हो', शिवपुरी में ओबीसी आरक्षण के प्रदर्शन में भिड़े विधायक और किसान नेता

डिजिटल डेस्क। शिवपुरी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे इन कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया, जब ज्ञापन लेने के लिए एडीएम वहां पहुंचे।

प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ज्ञापन देने से साफ इनकार कर दिया और सीधे कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। अपनी मांग मनवाने के लिए कार्यकर्ता करीब एक घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर में ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे रहे। इस दौरान नेताओं और विधायकों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली।