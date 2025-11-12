MP में हुई अनोखी चोरी, कार सवार युवक ने वकील के घर से चुराया अखबार, थाने में शिकायत दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: शहर के कोतवाली थानांतर्गत महल रोड पर निवासरत एक वकील के घर के बाहर से एक कार सवार युवक अखबार चोरी करके ले गया। मामले की शिकायत वकील द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार महल रोड निवासी अधिवक्ता संजीव बिलगैयां अपने चेम्बर में साथी अधिवक्ता गजेंद्र यादव के साथ सुबह करीब 9:50 बजे किसी केस के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक कार क्रमांक एमपी-07 सीई 6239 वहां आकर रूकी। कार में से एक युवक निकला, उसने संजीव बिलगैयां के चबूतरे पर पड़ा हुआ अखबार उठाने की कोशिश की। वह पहली कोशिश में असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में युवक ने अखबार उठा लिया और कार में बैठ गया।