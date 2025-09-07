MP में गणेश उत्सव के मंच पर फिल्मी गानों पर अश्लील डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा में शुक्रवार की रात गणेश महोत्सव के दौरान नगर परिषद करैरा द्वारा नगर के मुख्य चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र के पास मंच लगाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त आयोजन में धार्मिक माहौल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जमकर फूहड़ता परोसी गई। नगर परिषद के मंच पर परोसी गई यह फूहड़ता पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग जमकर तंज कर रहे हैं।

डांसरों ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए उल्लेखनीय है कि करैरा में हर साल त्रयोदशी पर गणेश विसर्जन और चल समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस साल नगर परिषद करैरा द्वारा नगर के मुख्य चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र के पास मंत्र सजाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन के लिए बाहर से मंडली बुलाई गई। रात को मंत्र पर गणेश सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। शुरूआत में एकाध डांस तो भजन आदि पर हुआ होगा, लेकिन इसके बाद मंत्र से डांसरों ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए।

नगर परिषद ने इस कार्यक्रम से ही पल्ला झाड़ा इस दौरान मंत्र पर नगर परिषद के कई पार्षदों सहित नगर परिषद अध्यक्ष शारदा रावत के पति रामस्वरूप रावत भी बैठे हुए नजर आए। मंच के नीचे हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों ने मंत्र पर चल रहे डांस की वीडियो बना-बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद यह वीडियो इतनी ट्रोल हुईं कि, शनिवार को नगर परिषद के कर्ताधर्ता इस कार्यक्रम से ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्हें यह कहकर बचना पड़ा कि उक्त कार्यक्रम का नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं है, जबकि मंच पर लगे बैनर में बतौर निवेदक नगर परिषद के समस्त पार्षद और नगर परिषद करैरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। मंच पर ठहाके लगाते और तालियां बजाते रहे जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में जब शारदा रामस्वरूप रावत से संपर्क करने के लिए दिन भर कई बार उनका फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। इस कार्यक्रम को लेकर एक ओर जहां आमजन में काफी नाराजगी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की वीडियो को देखें तो मंच पर बैठे पार्षद, अध्यक्ष पति सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग अश्लील गानों पर ठहाके लगाते, तालियां बजाते और सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।