'शुद्धिकरण के लिए इनमें जूते-चप्पल पड़ना जरूरी...', भाजपा विधायक ने पूर्व कांग्रेस MLA को लेकर दिया विवादित बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को वह एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने लाडली बहनों पर टिप्पणी को लेकर भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और पिछोर के पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह को लेकर यह टिप्पणी कर दी कि इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए इनमें जूते चप्पल पड़ना जरूरी है।

दरअसल पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सोमवार को अपने पिछोर निवास पर एक पत्रकारवार्ता बुलाई। इस पत्रकारणवार्ता में उन्होंने फूल सिंह बरैया और केपी सिंह को टकला कहते हुए संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बरैया और केपी सिंह, हमारी लाडली बहनों पर छींटाकसी करते हैं। अगर आप हमारी बहनों पर छींटाकसी करोगे तो हम हमारी बहनों को और मजबूत करेंगे ताकि वह अच्छे जूता-चप्पल खरीदकर उनका स्वागत कर सकें।

बकौल प्रीतम सिंह, चंबल के अंदर जो हमारी बहनों पर छींटाकसी करेगा, हम और हमारे कार्यकर्ता, माता-बहनों से उनका जूते-चप्पल से स्वागत करवाने की तैयार कर रहे हैं। अब यह किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो इन पर जूते-चप्पल तो पडेंगे ही, कच्चे अंडे से भी इनका स्वागत करवाया जाएगा। यह भी पढ़ें- पन्ना में गले में फांसी का फंदा डालकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा किसान, मचा हड़कंप उनके अनुसार उन्होंने यह प्रेसवार्ता इसी उद्देश्य से बुलाई है कि यह बात उन तक पहुंच जाए और वह सुधर जाएं। अगर यह नहीं सुधरे तो माता-बहनें घरों से बाहर निकलेंगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि आपने देखा होगा एक बार केपी सिंह ने हमारी बहनों पर छींटाकसी करते हुए गंदी बात की थी, तब हमारी माता-बहनों ने थाने के सामने इसके पुतले में चप्पल-जूते मारे थे। अब अगर ऐसा हुआ तो जूता-चप्पल इनके पुतलों में नहीं, इनमें स्वयं में मारे जाएंगे। उनके अनुसार वह इसकी पूरी योजना तैयार करवा रहे हैं।