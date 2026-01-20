मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'शुद्धिकरण के लिए इनमें जूते-चप्पल पड़ना जरूरी...', भाजपा विधायक ने पूर्व कांग्रेस MLA को लेकर दिया विवादित बयान

    पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पिछोर के पूर्व विधायक केपी सिंह और भांडेर के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बरैया ...और पढ़ें

    By Devendra SamadhiyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 03:21:46 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 03:28:30 AM (IST)
    'शुद्धिकरण के लिए इनमें जूते-चप्पल पड़ना जरूरी...', भाजपा विधायक ने पूर्व कांग्रेस MLA को लेकर दिया विवादित बयान
    पत्रकार वार्ता को संबोधित करते पिछोर विधायक प्रीतम लोधी

    HighLights

    1. कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और केपी सिंह पर टिप्पणी
    2. भाजपा विधायक ने कहा- शुद्धिकरण के लिए जूते पड़ना जरूरी
    3. लाडली बहन योजना पर बयानों को लेकर भाजपा नेता की प्रतिक्रिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को वह एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने लाडली बहनों पर टिप्पणी को लेकर भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और पिछोर के पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह को लेकर यह टिप्पणी कर दी कि इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए इनमें जूते चप्पल पड़ना जरूरी है।

    दरअसल पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सोमवार को अपने पिछोर निवास पर एक पत्रकारवार्ता बुलाई। इस पत्रकारणवार्ता में उन्होंने फूल सिंह बरैया और केपी सिंह को टकला कहते हुए संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बरैया और केपी सिंह, हमारी लाडली बहनों पर छींटाकसी करते हैं। अगर आप हमारी बहनों पर छींटाकसी करोगे तो हम हमारी बहनों को और मजबूत करेंगे ताकि वह अच्छे जूता-चप्पल खरीदकर उनका स्वागत कर सकें।


    बकौल प्रीतम सिंह, चंबल के अंदर जो हमारी बहनों पर छींटाकसी करेगा, हम और हमारे कार्यकर्ता, माता-बहनों से उनका जूते-चप्पल से स्वागत करवाने की तैयार कर रहे हैं। अब यह किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो इन पर जूते-चप्पल तो पडेंगे ही, कच्चे अंडे से भी इनका स्वागत करवाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- पन्ना में गले में फांसी का फंदा डालकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा किसान, मचा हड़कंप

    उनके अनुसार उन्होंने यह प्रेसवार्ता इसी उद्देश्य से बुलाई है कि यह बात उन तक पहुंच जाए और वह सुधर जाएं। अगर यह नहीं सुधरे तो माता-बहनें घरों से बाहर निकलेंगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि आपने देखा होगा एक बार केपी सिंह ने हमारी बहनों पर छींटाकसी करते हुए गंदी बात की थी, तब हमारी माता-बहनों ने थाने के सामने इसके पुतले में चप्पल-जूते मारे थे। अब अगर ऐसा हुआ तो जूता-चप्पल इनके पुतलों में नहीं, इनमें स्वयं में मारे जाएंगे। उनके अनुसार वह इसकी पूरी योजना तैयार करवा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जो कुछ बरैया ने कहा है इस पर उनके विरूद्ध एफआईआर तो होनी ही चाहिए, साथ ही भाजपा सरकार को विधानसभा से उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए। भाजपा को उन्हें नोटिस देकर विधानसभा से सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह बरैया पर कार्रवाई के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इसके अलावा उनका प्रयास रहेगा कि इनके शुद्धिकरण के लिए इन दोनों में जूते-चप्पल पड़ें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.